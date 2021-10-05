Тамбовчанин оплатил долги по алиментам, испугавшись лишиться прав

В Токаревское районное отделение судебных приставов Управления ФССП России по Тамбовской области на принудительное исполнение поступил документ о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам в 239 тысяч рублей. Зарегистрированный в поселке Токаревка 47-летний мужчина проживал в Московской области, судьбой 12-летнего сына практически не интересовался, а финансовую помощь оказывал нерегулярно и в небольшом объеме. Из-за этого мать мальчика предъявила исполнительный документ в службу судебных приставов.

Судебный пристав-исполнитель выяснил, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль LADA Vesta. Мужчину нашли и вручили предупреждение об ограничении специальным правом в виде управления транспортным средством, а также требование предоставить автомобиль для наложения ареста.

- Всего через пару дней спустя должник предъявил документы, подтверждающие факт оплаты задолженности в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.