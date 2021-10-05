В Тамбовской области отапливаются почти все соцучреждения и 85% жилых домов

В Тамбовской области завершается вхождение в отопительный период учреждений социальной сферы и многоквартирных домов. По информации управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, на данный момент к теплу подключены 1187 учреждений социальной сферы и 3096 многоэтажек.

Постановления о старте отопительного периода приняты во всех муниципалитетах области. По состоянию на сегодняшний день отапливаются 278 из 284 детских садов. Батареи пока холодные в четырех детских садах Тамбова и двух — Знаменского района. Что касается учебных заведений, то в них ситуация похожая. Тепло пришло в 509 из 516 учебных заведений. Пока не отапливаются три учебных заведения в Тамбове и четыре — в Знаменском районе.

Из 417 медицинских учреждений фактически отапливаются 400. По-прежнему не подключены семь медицинских учреждений в Тамбове, по два в Знаменском и Тамбовском районах.

Если говорить о многоэтажках, то тепло пришло в 3096 из 3664 домов. Подключение многоквартирных домов к теплоносителю продолжается в городах Тамбов, Котовск и Мичуринск, а также в Знаменском, Никифоровском и Тамбовском районах.

- На проведение пуско-наладочных работ отводится две недели, - напоминает пресс-служба администрации тамбовской области. - За это время устраняют возникшие неполадки, проверяют надежность функционирования всей системы.