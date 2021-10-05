Воронежцы оформляли на тамбовских пенсионеров кредиты на покупку дорогостоящих смартфонов

В УМВД России по городу Тамбову обратились представители коммерческих банков с заявлениями о совершенных преступлениях. Девять пенсионеров, ведущих асоциальный образ жизни, в феврале-марте текущего года стали владельцами дорогостоящих смартфонов и кредитных карт по кредитным договорам с банками, однако никто их них не вносил взносы за приобретенный товар.

Сотрудники уголовного розыска опросили каждого из заемщиков и установили, что к ним приходили неизвестные люди, за определенное денежное вознаграждение уговаривали приобрести в кредит дорогостоящие смартфоны, обещая выплачивать. После получения мобильных аппаратов связи незнакомцы пропали.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову изучили записи с системы видеонаблюдения «Безопасный город», локальные системы видеонаблюдения около магазинов, нашли улики, подтверждающие совершение преступлений. В процессе розыска тамбовские оперативники получили информацию о возможной причастности к афере двух жителей города Воронежа 42 и 44 лет.

Во время служебной командировки в Воронеж полицейские установили местонахождение обоих подозреваемых и доставили их в Тамбов.

- По данным фактам в следственных подразделениях УМВД России по городу Тамбову возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Один из подозреваемых по решению суда арестован и помещен в следственный изолятор, второй находится в изоляторе временного содержания УМВД, также решается вопрос о его аресте.