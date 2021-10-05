В Мичуринске девушка похитила у пенсионерки 57 тысяч рублей

В полицию г. Мичуринска обратилась 74-летняя местная жительница с заявлением о краже. Она рассказала, что из ее квартиры по улице Красной неизвестные похитили 57 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили, что кражу совершила знакомая потерпевшей, приходившая к ней в гости. 21-летняя девушка, воспользовавшись моментом, пока старушка беседовала с племянницей, незаметно зашла в другую комнату и украла из ее кошелька деньги, которыми распорядилась по своему усмотрению.

- Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.