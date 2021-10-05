Тамбовчанин украл деньги из кармана брюк спящего парня

В отделение полиции села Петровское Тамбовской области 4 октября обратился 28-летний местный житель. Он рассказал, что находился в поселке Ягодник у друзей. Ночью парень задремал, чем решил воспользоваться злоумышленник. Он похитил из кармана брюк спящего молодого человека 5 тысяч рублей. Пропажу денег потерпевший обнаружил не сразу.

В ходе розыска полицейские задержали 55-летнего жителя села Дубовое, который сознался в краже денег у парня. Установлено, что ранее мужчина уже совершал похожие преступления.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.