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Происшествия5 октября 2021 14:20

Тамбовчанин украл деньги из кармана брюк спящего парня

Добычей вора стали пять тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В отделение полиции села Петровское Тамбовской области 4 октября обратился 28-летний местный житель. Он рассказал, что находился в поселке Ягодник у друзей. Ночью парень задремал, чем решил воспользоваться злоумышленник. Он похитил из кармана брюк спящего молодого человека 5 тысяч рублей. Пропажу денег потерпевший обнаружил не сразу.

В ходе розыска полицейские задержали 55-летнего жителя села Дубовое, который сознался в краже денег у парня. Установлено, что ранее мужчина уже совершал похожие преступления.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.