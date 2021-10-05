Семейная пара воровала алкоголь и еду в тамбовских магазинах

В сетевых магазинах Рассказово орудовала семейная пара, которая воровала из торговых точек алкоголь и продукты. Вычислить преступную пару удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Похищенное мужчина и его супруга прятали под одеждой и проносили мимо кассы. Ущерб, причиненный магазинам, оценивают в 9 тысяч рублей.

По записям полицейские опознали жителей Рассказово, которые уже привлекались к административной ответственности за мелкие хищения. При опросе 38-летний мужчина и 34-летняя женщина признались в совершении краж. Похищенную продукцию у них изъяли и вернули в магазины.

- В настоящее время по данным фактам сотрудники рассказовской полиции проводят проверки, решаются вопросы о возбуждении уголовных дел за совершение краж, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.