В Тамбове легковое авто не уступило дорогу другой машине: пострадал 33-летний мужчина

Водителя одной из "Приор" доставили в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы водитель легкового авто, произошла 4 октября в 15 часов 25 минут в городе Тамбове на улице Астраханская в районе дома №79/3. 33-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Приора», при выезде не предоставил преимущество и столкнулся с машиной той же марки под управлением 30-летнего мужчины.

- В результате ДТП пострадал 33-летний водитель, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки.