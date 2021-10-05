В Тамбове завершается первый этап подключения жилых домов к отоплению

В Тамбове к 5-6 октября завершается первый этап подключения жилых домов к теплоносителю. До 8 октября должны быть выполнены работы второго этапа. В целом пусконаладочные работы все службы обязаны завершить в указанный в постановлении срок - до 11 октября.

На сегодняшний теплоноситель подан на чуть более 70 процентов домов. Руководители двух самых крупных компаний-ресурсопоствщиков — ПО «Квадра» и МУП «Тамбовтеплосервис» - представили на совещании информацию по каждому теплопункту с указанием сроков всех видов работ.

- 5 октября в администрации города пройдет совещание с участием руководителей управляющих компаний, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Врио главы города Максим Косенков поставил задачу обеспечить их взаимодействие с теплоснабжающими компаниями так, чтобы при подаче тепла в дома не возникало задержек из-за несогласованности действий и графиков проводимых работ внутри домов.