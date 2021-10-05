Коронавирус в Тамбове, последние новости на 5 октября: за сутки заболели 134 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 5 октября, 44074 человека. 41633 заболевших выздоровели, 925 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 134 новых случая, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 48 мужчин и 78 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, а также восемь детей от 2 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 938 человек, из них диагноз «пневмония» у 854 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.