Шесть улиц в Тамбове временно оставят без электричества

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 5 октября в областном центре отключат электроэнергию по ряду адресов. На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции свет отключат:

- с 9.00 до 11.30 по ул. Ипподромной, д. 5-5в;

- с 14.00 до 16.30: ул. Чичканова, д. 91/205;ул. Пирогова, д. 58-60; ул. К.Маркса, д. 211/62.

С 8.30 до 16.30 на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ будет прекращено электроснабжение потребителей:

- ул. Дачная, д. 3;

- ул. Малиновского, д. 30;

- Тамбовский лесхоз, д. 22-38.