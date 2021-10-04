В Тамбовской области снова проверят автобусы

В Тамбовской области с 4 по 10 октября пройдет 2 этап оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». По итогам 8 месяцев этого года на территории региона зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажироперевозящего транспорта, в которых ранения получил 31 человек.

Основными видами происшествий явились столкновение (8 фактов) и падение пассажиров (5 фактов). Самыми частыми причинами ДТП стали неправильный выбор дистанции, движение с открытыми дверьми, невыполнение требований безопасности при начале движения. Большинство таких аварий зарегистрировали на территории города Тамбова, что составляет 79% от общего количества происшествий на территории области (15 из 19).

Кроме того, еще 2 происшествия допустили на регулярных маршрутах в городах Мичуринске и Рассказово. Таким образом, 89,5% всех происшествий приходится на регулярные городские пассажироперевозки.

- В период проведения операции «Автобус» подразделениями Госавтоинспекции Тамбовской области совместно с заинтересованными организациями в рамках действующего законодательства будут проводиться проверки автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Особое внимание будет обращено на соблюдение требований по контролю за техническим состоянием транспортных средств при выпуске их на линию, осуществление предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, технического обслуживания и ремонта автобусов, использование тахографов, а также лицензионных требований.