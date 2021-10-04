Тамбовская пенсионерка украла в поликлинике чужую сумочку с деньгами

В дежурную часть отделения полиции поселка Строитель Тамбовского района 1 октября обратилась 77-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее пропала сумочка, в которой лежал мобильник и 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что сумочку пенсионерка по забывчивости оставила в поликлинике поселка Строитель возле одного из кабинетов. А когда вернулась, то вещей на месте не оказалось.

При просмотре видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных в поликлинике, стражам порядка удалось вычислить женщину, которая похитила сумочку. Ей оказалась другая пенсионерка. Она успела съездить на рынок и потратить часть чужих денег на продукты питания.

- В беседе с полицейскими пенсионерка призналась, что взяла чужое имущество. Сумочка и телефон были возвращены хозяйке, причиненный ущерб полностью компенсирован. Проводится проверка по факту совершения кражи, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.