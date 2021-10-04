В Мичуринске под колеса машины попал 11-летний мальчик

Мальчик попал в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний, зафиксировали 1 октября в 22 часа на улице Лаврова в районе дома №93 в городе Мичуринске. 66-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Калина» наехал на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП ребёнок на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую больницу имени Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.