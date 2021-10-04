В столкновении с большегрузом тамбовской трассе погиб один человек и ранены трое

После столкновения автомобиль перевернулся Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 3 октября в 17 часов на 107 километре автодороги «Тамбов – Пенза». 49-летний мужчина за рулем автомобиля «ЛАДА Икс Рей» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым КамАЗом с полуприцепом.

- В результате ДТП водитель «ЛАДА Икс Рей» скончался, его пассажиров: 48-летняюю женщину и 24-летнего мужчину на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки. В аварии также пострадала 16-летняя девочка, ее доствили в Тамбовскую областную детскую больницу.