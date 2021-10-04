Тамбовчанин украл из магазина дорогой парфюм

В Тамбове полицейские раскрыли кражу, произошедшую летом этого года. 25 августа в отдел полиции № 3 поступило сообщение о хищении из супермаркета на улице Советской. Сотрудники магазина рассказали, что с прилавка пропала дорогостоящая парфюмерная продукция. Просмотр записи с камеры видеонаблдюения помог выявить преступника.

Было составлено описание злоумышленника, а позже при проведении розыска его задержали. Им оказался 35-летний тамбовчанин, который сознался в краже. Мужчина пояснил, что продал украденную парфюмерию, а вырученные деньги потратил на алкоголь. Установлено, что эта не первая кража задержанного.

- Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК «Кража». Мужчине придется возместить причиненный материальный ущерб магазину, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.