Тамбовский учитель физкультуры на Всероссийском конкурсе стал лучшим в одной из номинаций и получил сертификат на 100 тысяч рублей

Жюри оценило дистанционную методику обучения

В Ростове-на-Дону завершилась церемония объявления промежуточных итогов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021», на которой стали известны имена призёров. Учредители и партнёры конкурса также провели награждение победителей в специальных номинациях.

Так, в специальной номинации «За социальную активность» награду – сертификат на 100 тысяч рублей, получил учитель физкультуры школы № 1 – «Сколково – Тамбов» Сергей Глушкин. Жюри высоко оценили разработанную Сергеем Евгеньевичем методику по моделированию внеурочных физкультурно-воспитательных мероприятий. Этот способ обучения успешно показал себя во время дистанционного обучения на примере проведения в школе «Сколково-Тамбов» спартакиады «По ступеням ГТО - на олимп здоровья».

Как рассказали в региональном управлении образования и науки, педагогический стаж Сергея Глушкина - 29 лет. В 1993 году он окончил Тамбовский государственный педагогический институт по специальности «учитель физической культуры». На сегодняшний день имеет высшую квалификационную категорию по должности «учитель», является председателем регионального учебно-методического объединения учителей физической культуры Тамбовской области и членом методического совета учителей города Тамбова.

Фото управления образования области