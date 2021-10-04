Жителей региона приглашают на международный фестиваль «Дни Германии в Тамбове»

Зрителей ждут концерты, конкурсы, интернет-викторины, конференции, лекции и многое другое Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области с 7 по 22 октября пройдет XV Международный фестиваль «Дни Германии в Тамбове». Фестиваль проводится при поддержке посольства ФРГ в России. Проект нацелен на расширение культурных и образовательных связей России и Германии, развитие взаимоотношений между двумя народами, создание содружества в молодежной среде.

- На этот раз лейтмотивом фестиваля станет 340-летие величайшего немецкого композитора Георга Филиппа Телемана. В программе Дней Германии – концерты, конкурсы, интернет-викторины и конференции, лекции, мастер-классы, экскурсии и многое другое, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Участие в фестивале примут оркестр исторических инструментов Pratum Integrum (Москва), музыканты из Саратова и Тамбова, немецкий дирижер Клаус Альберт Бауэр и пианист, доцент Берлинской высшей школы музыки имени Г. Эйслера и Гамбургской высшей школы музыки и театра Никита Волов.

Партнер фестиваля гимназия № 12 имени Г.Р. Державина проведет научно-практическую конференцию «Краеведение как средство обучения и воспитания на уроке иностранного языка в общеобразовательной и высшей школе».

Школа Сколково-Тамбов подготовила для зрителей онлайн-версию музыкального спектакля «Русалочка». Областная картинная галерея совместно с ТГМПИ им. С. В. Рахманинва организует виртуальный тур «Особый взгляд», куда вошли произведения пейзажного жанра немецких художников XVIII – начала XX века. А в детской художественной школе № 1 пройдет выставка-презентация работ учащихся «Архитектура Германии».

Торжественное открытие фестиваля «Дни Германии в Тамбове» запланировано на 8 октября в Рахманиновском зале ТГМПИ. Начало в 18:30.

Закрытие Дней Германии — 22 октября в Рахманиновском зале в 14:00.