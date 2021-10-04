Тамбовские полицейские задержали похитителя крыш с нежилых домов

В минувшую пятницу, 1 октября, полицейские из Староюрьевского района с поличным при совершении очередной кражи задержали 33-летнего жителя. Как оказалось, мужчина приметил нежилые дома в деревне Березово, снял железную кровлю с крыш и сдал железо в пункт приема металлолома.

- Задержанного доставили в отделение полиции, где он сознался в совершении двух преступлений. Железные листы с первой кражи были сданы в лом металла, а вот вторую кражу мужчина не успел довести до логичного завершения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Похищенное железо изъято и возвращено законному владельцу.

Мужчина пояснил, что после совершения кражи он вызывал своих знакомых с грузовиком, на который они погрузили похищенную кровлю. Данные люди были также установлены и опрошены сотрудниками полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении серии уголовных дел за кражу личного имущества. Полицейскими устанавливаются другие факты совершения аналогичных преступлений на территории других населенных пунктов района.