Пропавшую в лесу тамбовскую пенсионерку нашли живой

Пожилая женщина не могла пробраться через болото

В Тамбовской области волонтеры отряда «Лиза Алерт» нашли живой 73-летнюю Надежду Завьялову из села Первая Березовка Мучкапского района, которая 2 октября поехала в лес за грибами вместе с родственники и потерялась.

Ей удалось созвониться с родными и сообщить, что она заблудилась. Близкие попытались найти пенсионерку самостоятельно, но у них не получилось. Тогда они позвонили по номеру 112 и попросили помощи.

После десяти часов вечера 2 октября у Надежды Михайловны закончилась зарядка на телефоне, поэтому сотрудникам полиции и МЧС пришлось искать ее наугад, без обратной связи. К утру 3 октября стало понятно, что требуется дополнительная помощь, и сотрудники служб обратились к поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт».

К поиску пенсионерки вместе с тамбовскими волонтерами подключился экипаж опытных поисковиков из соседнего Борисоглебска. Около 14:00 в штаб поступила информация о том, что при осмотре полицейскими местности с квадрокоптера обнаружена женщина, находящаяся посреди болота.

На место прибыли полицейские и одна из групп поискового отряда. Было решено зайти на болотистую местность с нескольких сторон, в надежде найти наиболее надежную дорогу для прохода групп и эвакуации.

- Группа ЛА передала в штаб, что местность тяжелая. Добровольцы осторожно пробирались по пояс в холодной воде. Надежда Михайловна в таких условиях уже не первый час, ей нужна помощь. Прошло почти два часа, прежде чем в штаб поступило подтверждение: да, это она, это Надежда Михайловна!, - рассказывают в соцсети волонтеры отряда «Лиза Алерт».

После началась эвакуация. Родственники взволнованно ждали встречи. На месте также были медицинские работники для оказания первой помощи. В 17:05 инфорг поиска получил самое ожидаемое сообщение от старшего на месте: «Найдена. Жива».

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тамбовской области