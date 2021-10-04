В Тамбовском районе нашли артиллерийский снаряд

Опасную находку сделал житель деревни Лужки

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали артиллерийский снаряд, который обнаружил в лесу возле деревни Лужки Тамбовского района местный житель. Прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН осмотрели подозрительный предмет и установили, что перед ними 203-мм снаряд со следами коррозии.

- Сотрудники Росгвардии с соблюдением мер безопасности вывезли снаряд и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по тамбовской области.

Фото управления Росгвардии по региону