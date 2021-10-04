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Здоровье4 октября 2021 9:40

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 4 октября: за сутки заболели 132 человека

Общее количество заразившихся – 43940
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 4 октября, 43940 человек. 41542 заболевших выздоровели, 919 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 132 новых случая, это на 5 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 54 мужчины и 73 женщины в возрасте от 19 до 93 лет, а также пять детей от 3 до 15 лет.

- На госпитализации находятся 964 человека, из них диагноз «пневмония» у 880 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.