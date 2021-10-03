В Тамбовской области пенсионерка ушла за грибами и пропала

Фото предоставлено волонтерами.

73-летняя пенсионерка пропала в Мучкапском районе. Как рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" (Тамбовской области), 2 октября Надежда Завьялова ушла из дома в селе Первая Березовка за грибами и не вернулась.

Рост Надежды Михайловны 160 см. У женщины плотное телосложение, черные волосы и карие глаза.

Пенсионерка была одета в бежевую ветровку, темные брюки, черные сапоги и сиреневый берет.

С собой у нее было зеленое пластиковое ведро.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Артура, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.