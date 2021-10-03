Под Тамбовом пропал 17-летний подросток

Фото предоставлено волонтерами.

В Тамбовском районе пропал 17-летний подросток. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", Артур Мирзоян ушел из дома в селе Сурава 1 октября и не вернулся.

Примеры молодого человека: рост 170 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

В день пропажи был одет в черную кожаную куртку, такого же цвета спортивный костюм и кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Артура, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.