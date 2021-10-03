За сутки в Тамбовской области заразились коронавирусом 127 человек

В Тамбовской области за сутки зарегистрировали 127 новых случаев коронавируса. Как сообщил региональный оперштаб 3 октября, среди зараженных 47 мужчин, 69 женщин, 11 детей ( мальчики 2,2,6,8,9,11 лет, девочки 2,12,13,14,16 лет ). Возраст взрослых от 21 до 90 лет. Общее количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 43808, из них 8318 без клинических проявлений.

41506 пациентов выздоровели: 20224 выписали из стационара, 21282 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 920 человек, из них диагноз «пневмония» у 850. На домашнем карантине находятся 1680 тамбовчан. Сняты с наблюдения на дому – 60600. Выписаны из больниц – 27817.

По состоянию к 3 октября, первую прививку сделали 371330 человек (55,5% от подлежащего населения). Полностью вакцинированы 344938 человек жителей области.