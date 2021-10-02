С 1 ноября в Тамбовской области будут отстранять от работы непривитых сотрудников сферы услуг

Вопросы вакцинации против коронавируса работников предприятий потребительского рынка обсудили на совещании в администрации региона. Напомним, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача Тамбовской области введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения, в число которых попадают работники торговли. Это требование должно быть выполнено к 1 ноября.

Участники совещания отметили, что эпидемиологическая ситуация на территории области ухудшается. Ежедневно фиксируется увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В крупных торговых предприятиях вакцинированы порядка 80,8 процентов всех сотрудников. Однако для исполнения постановления главного санитарного врача требуется нарастить темпы вакцинации. Исполняющая обязанности заместителя главы администрации Наталия Макаревич поддержала предложения усилить разъяснительную работу в коллективах о необходимости вакцинации против коронавируса. Кроме того, предлагается активнее использовать стимулирующие меры для тех, кто вакцинировался, например, предоставлять дополнительный выходной.

- После 1 ноября работодатели будут обязаны отправить непривитых сотрудников отстранить от исполнения обязанностей без содержания зарплаты, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В противном случае могут последовать санкции со стороны Роспотребнадзора.

В настоящее время прививку против коронавируса можно сделать в любой поликлинике по месту жительства. Кроме того, в учреждениях здравоохранения сформированы мобильные медицинские бригады, которые по заявкам могут организовать вакцинацию прямо на рабочем месте.

Заместитель начальника управления здравоохранения области Татьяна Вяльцева отметила, что одобрены четыре вакцины против коронавируса. Какой именно из них следует привиться, решает врач в соответствии с медицинскими показаниями. По этой причине отказы из-за отсутствия той или иной вакцины являются несостоятельными.