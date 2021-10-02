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Звезды2 октября 2021 15:19

Тамбовский академический симфонический оркестр имени Сергея Рахманинова открывает сезон

Первый концерт нового коллектива состоится 17 октября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Академический симфонический оркестр имени Сергея Рахманинова под руководством Алексея Моргунова готовится к открытию нового сезона. Музыканты постоянно репетируют и намерены выступить перед публикой с первым концертом уже 17 октября.

В программе выступления прозвучат Бетховен, Моцарт, Паганини и конечно произведения русских композиторов – Щедрина, Рахманинова и Чайковского.

Планируется, что помимо выступлений в Тамбове, оркестр будет регулярно гастролировать по всей области, чего раньше в нашем регионе не было. Симфонические концерты классической музыки станут доступными всем жителям области.

- Юбилей Сергея Рахманинова не за горами. И мы должны нарастить силы и качество нашего исполнения так, чтобы на высоком уровне представить Тамбовскую область в год празднования 150-летия композитора, - говорит художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра им. Рахманинова Алексей Моргунов.