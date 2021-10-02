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Здоровье2 октября 2021 9:16

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 2 октября: за сутки заболели 123 человека

Общее количество заразившихся – 43681
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 2 октября, 43681 человек. 41446 заболевших выздоровели, 909 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 123 новый случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 44 мужчины и 72 женщины в возрасте от 18 до 96 лет, а также семь детей от 2 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 860 человек, из них диагноз «пневмония» у 797 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.