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Общество1 октября 2021 18:04

После запрета на продажу машины и вождения тамбовчанин оплатил штрафы на 30 тысяч рублей

Мужчина проживал в столице и там же нарушал правила
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В отделении судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам Управления ФССП России по Тамбовской области на принудительном исполнении находилось производство, возбужденное в отношении местного жителя. Мужчина, зарегистрированный на территории Мучкапского района, фактически проживал в столице и там же нарушал правила ПДД. Оплачивать административные штрафы мужчина не спешил, в результате чего сумма долга превысила 30 тысяч рублей.

Пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля должника, а также подал заявление в суд об ограничении его в водительских правах.

- Эти действия побудили неплательщика полностью оплатить всю сумму долга, а также исполнительский сбор на сумму 34 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.