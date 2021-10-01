Полицейские нашли дома у тамбовчанина более 300 граммов героина

В Тамбове 30 сентября сотрудники УМВД изъяли из незаконного оборота около 400 граммов героина. Наркотики стражи порядка нашли у 35-летнего местного жителя. Они задержали мужчину на улице Куйбышева.

При себе у тамбовчанина обнаружили более 11 граммов наркотика. На ул. Набережной полицейские нашли закладку, которую разместил задержанный. В тайнике находилось 0.89 грамм героина.

- Далее по месту его жительства на улице Советской сотрудники УНК обнаружили и изъяли еще 327 граммов героина. Наркотик был расфасован по мелким пакетикам, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».