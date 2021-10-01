Более 1 тысячи билетов в тамбовские театры купили по «Пушкинской карте»

В России с 1 сентября этого года стартовала культурная программа «Пушкинская карта», которая позволила молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет включительно посещать российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны.

- В Тамбовской области первыми к программе подключились Мичуринский и Тамбовский драматические театры, Молодежный театр и Тамбовский театр кукол, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

По информации регионального управления культуры и архивного дела, в настоящее время на спектакли театров по программе «Пушкинская карта» в регионе купили свыше одной тысячи билетов.

Самыми активными участниками программы стали студенты Педагогического института ТГУ имени Г.Р. Державина. На днях ребята впервые познакомились со спектаклем «Мертвые души» Тамбовского театра кукол. Молодые люди узнали, что театр кукол – это не только спектакли для совсем юных зрителей, но они могут быть интересны и молодежи.

Напомним, участникам программы из федеральной казны на «Пушкинскую карту» зачисляется определенная сумма, в текущем году – 3 тысячи рублей. Потратить деньги на посещения учреждений культуры студентам необходимо до 31 декабря 2021 года.