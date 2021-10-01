В Тамбовской области больше 35% домов остаются без отопления

В регионе продолжается поэтапное вхождение объектов социальной сферы и жилого комплекса в отопительный период. На данный момент во всех муниципалитетах приняты постановления о его старте. Отапливаются 90 процентов учреждений социальной сферы и 64 процента многоквартирных домов.

На проведение пуско-наладочных работ отводится две недели. За это время устраняют возникшие неполадки, проверяют надежность функционирования всей системы.

К 1 октября отапливаются почти все учреждения социальной сферы. Это 255 детских садов области, 466 учебных заведений и 375 медицинских учреждений. Подключение социальных объектов к теплоносителю продолжается в городах Тамбов и Мичуринск, а также в Знаменском, Первомайском, Рассказовском, Тамбовском, Токаревском и Уваровском районах. Напомним, теплоноситель в учреждения социальной сферы подается по полученным от них заявкам. Отопительный сезон пока не стартовал в учреждениях Гавриловского, Кирсановского и Ржаксинского районов.

- Пуск тепла произведен к 2347 многоэтажкам, что составляет 64 процента, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Подключение ведется в городах Тамбов, Котовск и Мичуринск, а также в Знаменском, Первомайском и Тамбовском районах.