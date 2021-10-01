На Тамбовщине в селе Пичаево построят пришкольный стадион

В настоящее время рабочие готовят основание под футбольное поле Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

В селе Пичаево Тамбвоской области в рамках мероприятий федерального (регионального) проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» приступили к строительству пришкольного стадиона.

- На сегодняшний день ведутся работы по подготовке основания футбольного поля – закуплено искусственное покрытие и необходимые материалы для укладки: гранулят, песок и другое. По словам подрядчика, к 15 октября основание будет готово полностью, - сообщает региональное управление по физической культуре и спорту.

По словам начальника управления Михаила Белоуса, работы ведутся согласно графику. Это будет многофункциональный объект для занятий разными видами спорта, доступный всем желающим. Такие стадионы уже построены в Тамбове, Мичуринске, Котовске, Тамбовском, Кирсановском, Жердевском районах.

Стадион включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, линейные и круговые легкоатлетические дорожки, сектор для прыжков в длину, спортивный городок для воркаута. Также там будет универсальная игровая площадка, на которой ребята смогут заниматься волейболом и баскетболом.

Завершится строительство спортивного объекта уже в следующем году.