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Общество1 октября 2021 12:40

Уваровцам предложили обсудить макеты будущего памятника воину

На выбор предложено два варианта монумента
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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После долгой работы появился новый эскиз

После долгой работы появился новый эскиз

Памятник воинам-афганцам, участникам событий на Северном Кавказе и других локальных войн планируют установить в городе Уварово. Выбрать вариант памятника, поучаствовав в опросе, можно в группах администрации города Уварово в социальных сетях. Подготовка к установке монумента ведётся в городе несколько лет. Жителям уже представляли один вариант памятника. Но композиция с коленопреклонённым солдатом не получил поддержки большинства горожан. Долгое время инициативная группа из числа ветеранов боевых действий отрабатывала новый макет памятника с учётом поступающих предложений. И был предложен вариант, разработанный скульптором Андреем Следковым. Он изобразил солдата, который защищает взятую высоту (наклонную скалу под его ногами, символизирующую высоту).

- Оба варианта уваровцам предлагают обсудить на страничках мэрии в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», - сообщает пресс-служба города.