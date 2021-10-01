Тамбовского сироту с криминальным прошлым подозревают в девяти кражах у соседей

В Моршанске следователи заканчивают расследование 9-эпизодного уголовного дела о кражах. Под подозрением находится 32-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за ряд имущественных преступлений.

Установлено, что злоумышленник является сиротой. Государство выделило ему для проживания квартиру в одном из районов Моршанска. Кражи мужчина начал со своей жилплощади – он снял газовый котел, несколько радиаторов и продал их посторонним лицам. Вырученные средства моршанец потратил на алкоголь и продукты.

- Когда деньги закончились, мужчина взламывал соседние квартиры в многоэтажном доме, проникал в пустующие квартиры, откуда похитил радиаторы отопления, телевизор, ТВ-приставку, другое имущество. Что-то из похищенного он сдавал в пункты приема лома металлов, часть – случайным прохожим, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По данным фактам в следственном подразделении МОМВД России «Моршанский» возбужден ряд уголовных дел по ст. 158 УК РФ «Кража». Позже они были объединены в одно производство. Часть похищенного имущества изъята сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время готовится обвинительное заключение. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.