В Тамбове «Артюхинский» турнир по греко-римской борьбе пройдет без зрителей

В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» 2-3 октября состоится Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Мемориал Евгения и Сергея Артюхиных». Торжественное открытие соревнований запланировано 2 октября в 11.00. Однако, пройдут они без зрителей.

Эти самые крупные соревнования по данному виду спорта на территории Тамбовской области проводятся более 25 лет. В этом году участие в турнире примут около 160 спортсменов из разных уголков страны. Заявки подали борцы из 22 регионов страны.

- Для тамбовских борцов предстоящие соревнования очень важные, особенно сейчас в период ограничений по коронавирусу, так как важен любой старт, соревновательный опыт. К тому же, у наших воспитанников появляется возможность побороться с опытными спортсменами, - сказал директор СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» Сергей Минаев.