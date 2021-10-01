Коронавирус в Тамбове, последние новости на 1 октября: за сутки заболели 121 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 1 октября, 43558 человек. 41343 заболевших выздоровели, 903 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 121 новый случай, это на 5 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 51 мужчина и 63 женщины в возрасте от 20 до 85 лет, а также семь детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 844 человека, из них диагноз «пневмония» у 775 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.