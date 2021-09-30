В Тамбове из-за ремонтных работ обесточат 19 улиц

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 1 октября областном центре отключат электроэнергию на 19 улицах.
На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30 не будет подаваться электроэнергия:
- ул. М.Горького, д. 101-136;
- ул. Пролетарская, д. 142-162;
- 2-й пер. М.Горького, д. 1-9;
- ул. Полынковская, д. 1-40;
- ул. Гагарина, д. 153-165, 224-268;
- 2-й Верховой пер., д. 7-9.
В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции отключат свет:
с 9.00 до 11.30 по ул. Московской, д. 19;
с 13.30 до 16.30:
- ул. Ягодная, д. 1-36;
- ул. Ясная, д. 1-28;
- ул. Хвойная, д. 1-32;
- ул. Васильковая, д. 14-30;
- ул. Западная, д. 1-33;
- ул. Селезневская, д. 1-49;
- ул. Верстовского, д. 2-15;
- ул. Березовая, д. 2-22;
- ул. Бабарыкина, д. 8-42;
- ул. Тополиная, д. 8-23;
- ул. Липовая, д. 1-20;
- ул. Сосновая, д. 3-20.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит жителям областного центра свои извинения за доставленные неудобства.