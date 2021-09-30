В Тамбове из-за ремонтных работ обесточат 19 улиц

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 1 октября областном центре отключат электроэнергию на 19 улицах.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30 не будет подаваться электроэнергия:

- ул. М.Горького, д. 101-136;

- ул. Пролетарская, д. 142-162;

- 2-й пер. М.Горького, д. 1-9;

- ул. Полынковская, д. 1-40;

- ул. Гагарина, д. 153-165, 224-268;

- 2-й Верховой пер., д. 7-9.

В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции отключат свет:

с 9.00 до 11.30 по ул. Московской, д. 19;

с 13.30 до 16.30:

- ул. Ягодная, д. 1-36;

- ул. Ясная, д. 1-28;

- ул. Хвойная, д. 1-32;

- ул. Васильковая, д. 14-30;

- ул. Западная, д. 1-33;

- ул. Селезневская, д. 1-49;

- ул. Верстовского, д. 2-15;

- ул. Березовая, д. 2-22;

- ул. Бабарыкина, д. 8-42;

- ул. Тополиная, д. 8-23;

- ул. Липовая, д. 1-20;

- ул. Сосновая, д. 3-20.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит жителям областного центра свои извинения за доставленные неудобства.