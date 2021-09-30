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Происшествия30 сентября 2021 16:36

В Тамбовской области бешеная кошка искусала человека

В поселке Рабочий Сосновского района объявили карантин
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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ЧП произошло в поселке Рабочий Сосновского района. Здесь бешеная кашка набросилась на человека и искусала его. Пострадавшему предстоит лечение. С 27 сентября на территории подворья, где находилось больное животное, установили карантин, а сам поселок стал неблагополучным пунктом по бешенству.

- Здесь запрещено проведение выставок собак и кошек, выгул собак, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы населенного пункта, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.