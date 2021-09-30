В Тамбовской области бешеная кошка искусала человека

ЧП произошло в поселке Рабочий Сосновского района. Здесь бешеная кашка набросилась на человека и искусала его. Пострадавшему предстоит лечение. С 27 сентября на территории подворья, где находилось больное животное, установили карантин, а сам поселок стал неблагополучным пунктом по бешенству.

- Здесь запрещено проведение выставок собак и кошек, выгул собак, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы населенного пункта, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.