Двое тамбовчан обокрали живущую по соседству пенсионерку

В отдел полиции № 2 г. Тамбова обратилась 64-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что неизвестные воспользовались ее долгим отсутствием и проникли в квартиру через окно. Из дома пенсионерки пропали два велосипеда марки «Мерида», электроинструменты марки «Макита»: электродрель, шуруповерт, углошлифовальную машинку, перфоратор и электролобзик.

Сотрудники полиции тщательно осмотрели место кражи. Они нашли следы обуви и пальцев рук, оставленных злоумышленниками. В ходе розыска стражи порядка задержали воров – двух мужчин 28 и 37 лет, которые живут рядом с пенсионеркой.

- Задержанные дали признательные показания в отделе полиции. Выяснилось, что тамбовчане успели продать все похищенное имущество, а деньги потратить, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УУК РФ «Кража».