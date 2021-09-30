Тамбовских энергетиков подозревают в получении взятки от директора лесхоза

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении четырех сотрудников ресурсоснабжающей организации, в зависимости от роли каждого подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 204, 204.1 УК РФ (коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе).

По версии следствия, двое сотрудников организации, занимающих руководящие должности, при посредничестве двух подчиненных получили от директора лесхоза незаконное денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за сокрытие факта неучтенного потребления электрической энергии юридическим лицом. За это по закону грозит штраф. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Тамбовской области.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.