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Происшествия30 сентября 2021 13:01

В Тамбовской области в двух пожарах погибли люди

Возгорания произошли из-за непотушенной сигареты и неисправного обогревателя
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Бондарском районе дом загорелся из-за сигареты

В Бондарском районе дом загорелся из-за сигареты

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

29 сентября в Тамбовской области произошли два пожара, в которых погибли мужчины. Утром этого дня возгорание возникло в селе Глазок Мичуринского района. В жилом доме погиб 48-летний житель Москвы, который использовал его как дачу. По предварительным данным пожар произошел из-за аварийной работы электрообогревателей.

Вечером загорелся дом в селе Верхнее Нащекино Бондарского района. Погиб 66-летний хозяин жилища. Скорее всего, пламя возникло из-за непотушенной сигареты.

- Обстоятельства произошедшего выясняют следователи, - сообщает СУ СКР по региону.