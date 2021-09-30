В Тамбовской области в двух пожарах погибли люди

В Бондарском районе дом загорелся из-за сигареты Фото: СУ СК России по Тамбовской области

29 сентября в Тамбовской области произошли два пожара, в которых погибли мужчины. Утром этого дня возгорание возникло в селе Глазок Мичуринского района. В жилом доме погиб 48-летний житель Москвы, который использовал его как дачу. По предварительным данным пожар произошел из-за аварийной работы электрообогревателей.

Вечером загорелся дом в селе Верхнее Нащекино Бондарского района. Погиб 66-летний хозяин жилища. Скорее всего, пламя возникло из-за непотушенной сигареты.

- Обстоятельства произошедшего выясняют следователи, - сообщает СУ СКР по региону.