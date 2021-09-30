В Тамбове откроется фотовыставка «Многоликая Россия»

Фото: rosphoto.org

В Музейно-выставочном центре Тамбова 1 октября при поддержке Министерства культуры РФ пройдет открытие фотовыставки «Многоликая Россия». Она представлена санкт-петербургским Домом фотографии РОСФОТО и будет работать до 3 ноября.

- Проект «Многоликая Россия» познакомит тамбовчан с уникальными фотоматериалами из коллекции РОСФОТО, которые позволяют соприкоснуться с историей и жизнью России конца XIX – начала ХХ столетия, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Выставку поделят на три части в соответствии с основными фотографическими жанрами, в которых работали фотографы XIX – начала XX века. Это жанровые, архитектурные и портретные фотографии.