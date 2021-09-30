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Происшествия30 сентября 2021 12:21

Тамбовчанка за рулем отечественного авто выехала на встречку и врезалась в иномарку

В аварии пострадали оба водителя
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В больнице оказались две женщины

В больнице оказались две женщины

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали две женщины, произошла 29 сентября в 16 часов 10 минут на улице Кооперативная около дома №83 посёлка Сатинка Сампурского района . 27-летняя водитель за рулем «ВАЗ-2112» выехала на встречную полосу и столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем «Фольксваген-Пассат», под управлением 47-летней женщины.

- В результате ДТП травмы получили оба водителя, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи женщин доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.