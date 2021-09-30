Тамбовчанка за рулем отечественного авто выехала на встречку и врезалась в иномарку

В больнице оказались две женщины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали две женщины, произошла 29 сентября в 16 часов 10 минут на улице Кооперативная около дома №83 посёлка Сатинка Сампурского района . 27-летняя водитель за рулем «ВАЗ-2112» выехала на встречную полосу и столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем «Фольксваген-Пассат», под управлением 47-летней женщины.

- В результате ДТП травмы получили оба водителя, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи женщин доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.