В Тамбовской области сотрудница магазина продала школьнику несколько бутылок пива

В дежурную часть полиции р.п. Сосновка Тамбовской области 29 сентября поступило сообщение о незаконной реализации алкоголя в торговой точке. Как выяснили полицейские, в магазине на улице Центральной 66-летняя сотрудница повторно продала несколько бутылок пива школьнику, не спросив у покупателя документ, подтверждающий личность.

В ходе расследования выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».

- Повторное нарушение наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.