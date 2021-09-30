В Тамбовской области жителя Моршанска осудили сразу за три преступления

В Тамбовской области суд вынес приговор 36-летнему жителю Моршанска. Установлено, что в 2020 году мужчина освободился из колонии, где отбывал наказание за совершение ряда имущественных преступлений. После выхода из тюрьмы он нигде не трудоустроился и продолжил нарушать закон.

В декабре прошлого года житель Моршанска взломал квартиру своего знакомого, пока того не было дома, и украл личное имущество. Украденные вещи злоумышленник перепродал посторонним людям, а сам скрылся от уголовного преследования в Тамбове.

- Как лицо, ранее судимое, недавно освободившееся из мест лишения свободы и стоящее на учете, мужчина был обязан являться в полицию для учета. Более того, ему было запрещено менять место жительство и появляться в общественных местах в ночное время, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Во время проживания в Тамбове в феврале 2021 года моршанец пытался похитить спиртное и продукты питания из сетевых продуктовых супермаркетов, однако был задержан сотрудниками охраны и передан прибывшим на сигнал полицейским.

В МОМВД России «Моршанский» в отношении подозреваемого возбуждено три уголовных дела по ст. 158 «Кража», ст. 30 – ст. 161 «Грабеж» и ст. 314.1 «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений» УК РФ. Позже они были объединены в одно производство.

Уголовное дело с обвинительным заключением по окончании расследования направлено в суд Моршанского района для рассмотрения по существу. Суд приговорил мужчину виновным в совершении трех преступлений и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.