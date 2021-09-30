В Тамбове двое парней обвиняются в попытке распространения «спайса» в крупном размере

В Тамбове двое парней в возрасте 21 и 22 лет обвиняются в попытке распространения наркотиков на территории областного центра. Молодых людей задержали на севере города в апреле прошлого года.

Во время досмотра у них нашли свертки со «спайсом» разного веса, готовых для распространения через закладки. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Во время расследования дела тамбовчане находились под подпиской о невыезде.

Установлено, что молодые люди с целью заработка через сеть Интернет приобрели оптовую партию «спайса» весом 22 грамма, разделили ее на мелкие дозы и попались с поличным, когда делали закладки.

- Кроме этого, были изъяты мобильные телефоны тамбовчан, на которых велась активная переписка с неустановленным куратором, установлены специальные программы для организации мест хранения наркотиков, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков, сами также употребляли наркотические вещества.

По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления тамбовчанам грозит до 20 лет лишения свободы. Изъятые наркотики после решения суда будут уничтожены.