Осужденный тамбовской колонии за взятку убедил сотрудника УФСИН пронести на территорию мобильники

В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего осужденного, отбывающего наказание в колонии №8. Мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, осужденный договорился с сотрудником колонии о том, что тот за деньги пронесет для него на режимную территорию мобильные телефоны. После получения на банковскую карту гражданской супруги денежного перевода в размере 25 тысяч рублей, а также посылки с двумя телефонами, сотрудник колонии спрятал запрещенные предметы в продукты, и в октябре прошлого года пронес на территорию исправительного учреждения, где передал осужденному. Факт передачи и получения незаконного денежного вознаграждения выявлен при участии оперативных сотрудников региональных управлений ФСБ и ФСИН России.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего сотрудника исправительной колонии, обвиняемого в получении взятки, находится на завершающей стадии расследования.