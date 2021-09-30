Тамбовчанин пытался за взятку сдать теоретический экзамен на права

В СО по Октябрьскому району города Тамбов СУ СК по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Моршанского района, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

На следствии установили, что в августе этого года мужчина дважды не сдал теоретический экзамен на права в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области. После очередной неудачной попытки он зашел в экзаменационной класс и положил на стол сотрудника ГИБДД свой паспорт, в который вложил 25 тысяч рублей в качестве взятки за положительный результат теоретического экзамена и последующую выдачу водительского удостоверения. От незаконного денежного вознаграждения полицейский отказался и сообщил о коррупционном факте в дежурную часть.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.