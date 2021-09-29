В Тамбове достраивают физкультурно-оздоровительный комплекс

Стоимость работ составляет 20 млн рублей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове подходит к концу строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. По словам начальника регионального управления по физической культуре и спорту Михаила Белоусова, уровень технической готовности объекта сейчас составляет 80%.

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа ведется на прилегающей территории к детско-юношеской спортивной школе №1 г. Тамбова. Сейчас ведутся работы по укладке искусственного покрытия на футбольном поле, готово основание уличного спортивного комплекса, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа состоит из мини-футбольного поля, хоккейной коробки, беговых дорожек, уличного спортивного комплекса, прыжковой ямы, раздевалки и трибун на 100 мест.

Стоимость строительства объекта составляет 20 миллионов рублей. За счет средств федерального бюджета было закуплено спортивное оборудование, а за счет областных денег строится основание нового спорткомплекса.

Напомним, объект возводят в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».