На девяти тамбовских улицах отключат электричество

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 30 сентября из-за разного вида ремонтных работ в областном центре отключат электричество на девяти улицах.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:

- ул. Уральская, д.87-172;

- ул. Вавилова, д. 3-24;

- ул. Чапаева, д. 22-115;

- пер. Чапаева, д. 22-115;

- ул. Южная, д. 179-187;

- ул. Осипенко, д. 6-131;

- ул. Минаевская, 9-81.

На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.30 по ул. Советской, д. 109-113а;

- с 13.30 до 13.30 по ул. Рылеева, 61-65.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит свои извинения за доставленные неудобства.